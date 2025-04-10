Как сообщили в ГАИ, возможно поставить на учёт автомобиль без ПТС

В России электронный документ для автомобилей вводится не так давно. Большинство машин на вторичном рынке до сих пор имеют обычный бумажный паспорт транспортного средства, который, к сожалению, легко потерять. Однако важно знать, что покупка автомобиля без этого документа не является опасной сделкой. Важно лишь осуществить проверку истории машины, прежде чем совершить приобретение.

Автоинспектор поделился информацией с порталом carsweek.ru о том, что приобретение подержанного автомобиля с утерянным паспортом транспортного средства несет в себе минимальные риски. Предыдущий владелец, скорее всего, просто потерял документ и не желает его восстанавливать. Сегодня можно легко проверить историю любого автомобиля через интернет, что уменьшает риски для будущего покупателя.

Для регистрации автомобиля без ПТС в ГАИ потребуется заключить договор купли-продажи и предоставить паспорт покупателя. Желательно также иметь старый СТС. После регистрации все документы будут заменены, выдадут новый ПТС с указанием "Дубликат" и "Выдан взамен утерянного". При этом необходимо уплатить пошлины в размере 500 рублей за СТС и 800 рублей за ПТС.

Использовать автомобиль с дубликатом ПТС абсолютно безопасно и законно. Однако при продаже могут возникнуть некоторые сложности из-за сомнений покупателей относительно подлинности дубликата документа. Возможно, придется продавать автомобиль по более низкой цене или немного дольше, чем обычно.

Отсутствие бумажного паспорта транспортного средства не должно быть причиной отказа от покупки подержанного автомобиля. Без проблем можно оформить и использовать автомобиль. Однако при последующей продаже могут возникнуть некоторые затруднения, но не стоит на это обращать серьезное внимание. Всегда найдется покупатель даже для такого автомобиля.

Уточнения

ПТС – это документ, содержащий информацию о технических характеристиках автомобиля, его владельце, постановке и снятии с учета. Изображение: carsweek.ru