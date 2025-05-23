50%-ная скидка на штрафы может вернуться: в ГАИ раскрыли детали

Первые двадцать дней после выписки штрафа водителям предоставлялась возможность получить скидку на штраф, однако это касалось только незначительных нарушений. С 1 января 2025 года скидка в 50 процентов была отменена и заменена на 25-процентную. Теперь данное льготное предложение действует в течение целого месяца. Как сообщил представитель ГАИ в интервью порталу carsweek.ru, скоро снова может быть введена 50-процентная скидка.

По информации автоинспектора, законопроект, предполагающий возвращение 50-процентной скидки, находится в стадии разработки депутатами Государственной думы. Согласно предложению, первые 20 дней после получения штрафа можно будет оплатить с половинной скидкой, а с 21 по 30 день – с скидкой в 25 процентов.

Введение данной льготы должно положительно повлиять на платежеспособность водителей при оплате штрафов. Ведь на сегодняшний день многие из них не торопятся воспользоваться возможностью скидки. По-видимому, этот процент не является для них стимулом для оперативной оплаты штрафа. Бывает, что водители в это время предпочитают оспорить наложенные на них санкции или вообще отказываются их оплачивать по различным причинам.

Интересно, что отсутствует какая-либо статистика по скорости оплаты штрафов автовладельцами с начала текущего года. Следует отметить, что законопроект до сих пор не был принят. Информация о временных рамках его рассмотрения пока не предоставляется.

Поэтому на данный момент остается неясным, когда и будет ли принят указанный закон о возвращении 50-процентной скидки. Однако, вероятно, для его утверждения потребуется тщательный анализ статистики по оплате штрафов с 50-процентным льготным предложением и после прекращения его действия.

Справка

Штраф (от нем. die Strafe) – установленное наказание за нарушение закона.

В предыдущих материалах мы описывали, какие причины приводят к выписке штрафов ГАИ за мелкие нарушения водителями.

Фото: carsweek.ru