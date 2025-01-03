Названы фразы, которые категорически нельзя говорить инспектору ДПС

Сотрудник ГИБДД поделился с порталом NJcar самыми опасными фразами, которые могут привести к проблемам при проверке документов.

Простые фразы и их непростые последствия

Повседневные выражения могут стать причиной неприятностей для водителя. Даже обычные слова, если они неуместны, могут вызвать серьезные трудности.

"Почему вы останавливаете обычных водителей, а не ловите настоящих нарушителей?" - могут немедленно вызвать конфликт и изменить отношение инспектора к вам. Если водитель продолжает выражать недовольство, угрожает обратиться к начальству инспектора, ему следует быть готовым к соответствующему отношению:

предвзятость и негатив со стороны сотрудника ДПС,

- обычная проверка может перерасти для водителя в тщательную и продолжительную инспекцию всего и вся,

- инспектор выполняет свою работу, он полностью прав во время проверки, а протестующий водитель лишь затягивает и мешает процессу.

Проверка на содержание алкоголя в крови

Полицейский может запросить прохождение проверки на трезвость. Важно помнить о необходимости соблюдения определенных правил сотрудником полиции во время проведения тестирования. Прежде чем согласиться на тест с помощью алкотестера, стоит:

попросить сотрудника ДПС подписать протокол об отстранении от управления ТС;

- запросить документы на прибор, удостовериться в его исправности;

- при возникновении сомнений настоять на тестировании в медицинском учреждении.

Как избежать штрафа?

Важно помнить, что уважительное и понимающее отношение к проверке на дороге гарантирует быстрое и гладкое прохождение процедуры. В любом случае рекомендуется воздерживаться от угроз и намеков на связи. У водителя есть право на звонок, однако такие высказывания воспринимаются инспектором как попытка оказать давление. В результате можно столкнуться с конфликтом и длительной дотошной проверкой документов и автомобиля.

Любые проявления агрессии по отношению к сотруднику дорожной полиции могут повлечь серьезные последствия, предусмотренные Уголовным кодексом. Даже оскорбления и угрозы могут привести к неприятностям с законом, штрафу, который в настоящее время достигает 40 тыс. рублей и даже к исправительным работам.

Чем спокойнее и терпимее будет вести себя водитель, чем больше сотрудничает с инспектором, тем быстрее и успешнее завершится процедура. Важно помнить, что перед вами человек, который просто выполняет свою работу, а не враг, затаивший неприязнь к обычным водителям.

Уточнения

ГИБДД — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ.

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