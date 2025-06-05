Оскорбления в соцсетях недопустимы, — заявили в Формуле 2

В связи с негативными комментариями в онлайн-сообществах в адрес профессиональных гонщиков и команд Формулы 2, в четверг вечером появилось заявление.

В документе, опубликованном представителями Формулы 2, звучит ясное осуждение любых форм оскорблений и угроз, адресованных участникам гонок в составе Формулы 1, Формулы 2, Формулы 3 и FIA в рамках инициативы "Вместе против оскорблений в сети".

"Независимо от вашего статуса в автоспорте, будь то болельщик или участник, нас всех объединяет страсть к этому виду спорта, который, прежде всего, строится на уважении к людям. Мы настоятельно призываем всех проявлять уважение к гонщикам и их командам", - гласит заявление Формулы 2.

На данный момент нет официальной информации о причинах публикации данного заявления, однако, вероятно, оно связано с событиями, произошедшими с гонщиком из Rodin Motorsport - Алексеем Данной. После того, как он стал причиной массового столкновения во время Гран При Монако, гонщик сообщил о том, что столкнулся с огромным наплывом оскорблений и угроз в свою сторону в соцсетях.