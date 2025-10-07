Формат квалификации в Формуле 1 изменят

В следующем сезоне чемпионат Формулы 1 ожидает небольшое изменение в формате квалификационных заездов — это связано с присоединением к участникам одиннадцатой команды Cadillac.

На сегодняшний день квалификация предусматривает три этапа, длящихся 18, 15 и 12 минут соответственно. По итогам первой сессии гонку покидают пять самых медленных пилотов. После второй части еще пятеро утрачивают шансы, а в решающем этапе десяти сильнейших предстоит побороться за лучшие стартовые позиции.

С 2026 года состав участников возрастет: на трассу выйдут 22 гонщика вместо привычных 20. В связи с этим возрастает и количество выбывающих — по шесть пилотов по результатам первой и второй сессии вынуждены будут завершать борьбу. Ранее рассматривалось предложение увеличения числа выбывающих до семи после первого этапа квалификации, однако от этой идеи организаторы отказались.

Подобная система уже применялась в Формуле 1 последний раз в 2016 году, когда в борьбе участвовали одиннадцать команд.