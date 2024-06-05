В Формуле 1 не планируют расширять количество гонок.

Сезон Формулы 1 2024 года оказался рекордным по числу Гран При - 24. Исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей поделился информацией о растущем интересе со стороны различных стран к проведению национальных этапов гонок, но подчеркнул, что количество гонок не будет увеличиваться.

«В этом году мы увидели великолепную гонку в Китае и заметили потенциал для развития в Юго-Восточной Азии», - отметил Маффей в интервью Джеймсу Аллену. - «Страны, такие как Таиланд, Индонезия и Южная Корея, проявляют к нам интерес. Но можем ли мы в настоящее время организовать все эти гонки? Нет, так как у нас запланировано всего 24 этапа».

Согласно нынешнему Договору согласия, возможно увеличение количества Гран При до 25, однако Маффей выразил мнение, что все заинтересованные стороны достигли общего соглашения о том, что число этапов не должно превышать 24.

При этом руководство стремится найти баланс между традиционными трассами и новыми местами проведения гонок. «Все стремятся привлечь к себе этапы Формулы 1, и это радует нас», - отметил Маффей.