Формула 1 может пополниться еще одним уличным этапом.

В перспективе на календаре гонок Формулы 1 возможно появление ещё одного этапа на уличной трассе. Правительство Таиланда активно трудится над тем, чтобы организовать Гран При в Бангкоке.

За последний месяц премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин дважды встречался с президентом Формулы 1 Стефано Доменикали. Первое событие состоялось в конце апреля, после чего Доменикали посетил Таиланд во время своего визита в Китай, выразив амбициозные планы страны по проведению этапа гонок.

На прошлых выходных в Имоле состоялась еще одна встреча Тхависина и Доменикали. Помимо шефа Формулы 1, премьер-министр Таиланда провел встречу с руководителем команды Red Bull Racing Кристианом Хорнером и тайским пилотом Алексом Элбоном, недавно заключившим долгосрочный контракт с Williams.

Предполагается, что акционеры Red Bull из Таиланда станут одними из ключевых участников проекта по уличным гонкам. Кроме этого, связь нового контракта с Элбоном может иметь отношение к предстоящей гонке – Таиланд стремится к участию местного гонщика в соревнованиях.

Местные исследовательские издания утверждают, что первая гонка в Бангкоке может состояться в 2027 или 2028 году, и официальное заявление должно быть сделано к концу текущего года.