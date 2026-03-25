В Формуле 1 допускают изменение регламента «ради квалификации»

Руководство Формулы 1 рассматривает возможность скорректировать регламент квалификационных заездов с целью вернуть зрелищность и динамику, сообщает издание The Race.

По имеющейся информации, изменения будут обсуждаться в период паузы после Гран При Японии. Первые нововведения могут быть внедрены уже на следующем этапе чемпионата, который пройдет в Майами в начале мая.

С началом сезона представители команд, руководство Формулы 1 и FIA приступили к пересмотру правил, которые вступят в силу в 2026 году. Одной из центральных тем стал вопрос о влиянии новейших силовых установок на борьбу за поул-позицию. Опыт первых этапов, в частности Гран При Мельбурна, выявил, что сложный процесс управления энергией вызывает неудовлетворение у гонщиков, инженеров и болельщиков.

Для достижения быстрого круга в квалификации пилотам приходится прибегать к нетипичным и порой нелогичным тактикам. Поэтому вопрос о корректировке правил, касающихся квалификации, стал приоритетной темой на встрече руководителей с FIA после Гран При Китая.

По данным источников, на этом совещании было достигнуто единогласное мнение: квалификация должна стать центральным элементом при подготовке любых изменений регламента. Сообщается, что этот вопрос станет ключевым и на встрече технических экспертов с FIA после этапа в Японии. Главная цель — минимизировать влияние системы управления батареями на исход квалификационных заездов.

Однако разработка решений осложняется рамками, установленными для новых силовых установок. Одно из возможных направлений — увеличение мощности системы рекуперации энергии до лимита в 350 кВт. Это нововведение может снизить необходимость экономии энергии и езды накатом, однако существующие ограничения батарей не позволяют использовать максимальную мощность на протяжении всего круга, что сохраняет зависимость от управления энергией.

Альтернативный вариант предусматривает изменение баланса мощности между двигателем внутреннего сгорания и электромотором исключительно для квалификационных попыток. Ограничение отдачи батареи до 200 кВт позволило бы более равномерно распределять энергию, хотя это приведет к снижению максимальной скорости, что может не устроить всех участников.

Потерю мощности батарей предлагается компенсировать увеличением вклада двигателя внутреннего сгорания, например, за счет допуска большего расхода топлива в квалификации.

Все команды сходятся во мнении, что изменения в формате квалификации необходимы в срочном порядке, в то время как вопросы, связанные с самими гонками, вызывают меньше опасений. Некоторые пилоты выражают недовольство непредсказуемым стилем борьбы, характерным для текущего сезона, однако среди болельщиков такой подход воспринимается менее критично.

В целом, несмотря на разные взгляды, команды и эксперты единодушны в одном: квалификация должна вновь стать ареной максимальных скоростей и перестать быть исключительно инженерным испытанием.