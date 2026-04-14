FIA запретила использование хитрости с MGU-K

Ранее сообщалось, что некоторые команды, использующие силовые установки Mercedes и Red Bull, на заключительных участках быстрого круга в квалификации переводили мотор-генератор MGU-K в аварийный режим. Подобная тактика применялась с целью получить дополнительное преимущество на трассе.

В Ferrari выразили обеспокоенность законностью подобных действий и обратились за разъяснениями к FIA. В результате перед этапом в Майами федерация приняла решение: использование аварийного режима MGU-K теперь запрещено без веских технических оснований.

Как сообщает издание The Race, обновлённые технические директивы FIA допускают возможность отключения MGU-K только при подтверждённой неисправности.

Контролировать соблюдение этого запрета федерация планирует посредством анализа данных после квалификации. Таким образом, FIA сможет определить, действительно ли возникла чрезвычайная ситуация, вынудившая команду отключить MGU-K во время сессии.