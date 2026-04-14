FIA запретила использование хитрости с MGU-K

FIA запретила командам Mercedes и Red Bull использовать аварийный режим MGU-K в квалификации без технических причин перед Гран При Майами.
Демид Поршнев
14.04.2026, 15:01·1 мин
Фото: F1news.ru

Ранее сообщалось, что некоторые команды, использующие силовые установки Mercedes и Red Bull, на заключительных участках быстрого круга в квалификации переводили мотор-генератор MGU-K в аварийный режим. Подобная тактика применялась с целью получить дополнительное преимущество на трассе.

В Ferrari выразили обеспокоенность законностью подобных действий и обратились за разъяснениями к FIA. В результате перед этапом в Майами федерация приняла решение: использование аварийного режима MGU-K теперь запрещено без веских технических оснований.

Как сообщает издание The Race, обновлённые технические директивы FIA допускают возможность отключения MGU-K только при подтверждённой неисправности.

Контролировать соблюдение этого запрета федерация планирует посредством анализа данных после квалификации. Таким образом, FIA сможет определить, действительно ли возникла чрезвычайная ситуация, вынудившая команду отключить MGU-K во время сессии.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
