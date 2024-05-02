Выявлена мошенническая схема продажи билетов, обнаруженная в FIA

Не только борьба на трассе, но и борьба с мошенничеством - актуальная тема в мире автоспорта. FIA вновь была вынуждена столкнуться с недобросовестными действиями злоумышленников, направленными на обман болельщиков.

Предстоящий Гран При Майами оказался затронут мошеннической схемой. FIA обнаружила действия компании под названием Forseas Ltd., которая предлагала фальшивые билеты на гостевые зоны чемпионата мира. Лукавые мошенники даже использовали электронные письма, приукрашенные логотипами Формулы 1 и самой ФИА, чтобы надуть доверчивых поклонников.

Однако в заявлении Федерации автоспорта не содержится информации о возможных санкциях в отношении Forseas Ltd. Вместо этого высказывается рекомендация болельщикам оставаться бдительными и игнорировать любые подозрительные рассылки, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников.