FIA разъяснила правила квалификации на Гран-при Сузуки

В преддверии гоночного уик-энда в Сузуке Международная автомобильная федерация (FIA) уточнила детали регламента квалификационной сессии. Решение принято при полном согласии команд и производителей силовых установок.

Японская трасса традиционно отличается малым количеством зон интенсивного торможения, что усложняет задачу накопления энергии. На этапе подготовки к сезону уже высказывались опасения, что гонщикам придётся дольше ехать накатом для подзарядки батареи в режиме суперклиппинга. Это, по мнению специалистов, может отрицательно сказаться на зрелищности квалификации.

FIA сообщила, что после завершения Гран При Японии стороны вернутся к обсуждению возможных изменений правил на будущих этапах, уделяя особое внимание формату квалификации. Пока же федерация ограничилась временной мерой.

В этот уик-энд объём энергии, разрешённый к накоплению на одном круге квалификации в Сузуке, снижен с 9 до 8 МДж. Таким образом, время использования режима суперклиппинга уменьшится до четырёх секунд на круг. По информации FIA, это решение было единогласно одобрено всеми участниками.

В заявлении организации подчёркивается: «Внесённые изменения отражают позицию пилотов и команд, которые подчеркнули важность сохранения квалификации в качестве соревновательной сессии».

Также в документе отмечается успешное проведение первых этапов по новым правилам, запланированным на 2026 год. Отдельная поправка рассматривается как часть процесса оптимизации регламента по результатам первых проверок его работы на практике.

FIA совместно с командами и производителями силовых установок намерена продолжать внедрение инноваций в управлении энергопотреблением. В ближайшие недели ожидаются дальнейшие дискуссии по этой тематике.