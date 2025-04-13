FIA проводит расследование по поводу отключения рулевого управления у машины Алонсо.

Служба безопасности FIA начала расследование случившегося инцидента на тренировке в Бахрейне. Во время заезда у пилота Фернандо Алонсо произошел сбой электроники руля. Для перезапуска системы он вынужден был отсоединить и затем снова подключить руль, не покидая трассы.

Несмотря на сложности, удалось успешно завершить процедуру подключения руля, после чего испанский гонщик вернулся в боксы. Там механики быстро провели замену оборудования на машине Алонсо.

В FIA возникли подозрения в том, что команда допустила выход Алонсо на трассу, когда его болид находился в небезопасном состоянии. Окончательное решение по данному инциденту будет принято по итогам проводимого расследования.