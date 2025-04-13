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FIA проводит расследование по поводу отключения рулевого управления у машины Алонсо.

FIA расследует инцидент с Фернандо Алонсо: испанец сам переподключил руль на трассе в Бахрейне. Подозрения в небезопасности машины.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.04.2025, 14:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Служба безопасности FIA начала расследование случившегося инцидента на тренировке в Бахрейне. Во время заезда у пилота Фернандо Алонсо произошел сбой электроники руля. Для перезапуска системы он вынужден был отсоединить и затем снова подключить руль, не покидая трассы.

Несмотря на сложности, удалось успешно завершить процедуру подключения руля, после чего испанский гонщик вернулся в боксы. Там механики быстро провели замену оборудования на машине Алонсо.

В FIA возникли подозрения в том, что команда допустила выход Алонсо на трассу, когда его болид находился в небезопасном состоянии. Окончательное решение по данному инциденту будет принято по итогам проводимого расследования.

Источник

Фернандо Алонсо (107)FIA (186)

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