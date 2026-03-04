Главная Новости FIA временно отменили действие "комендантского часа"
FIA приостановила комендантский час перед Гран При Австралии из-за задержки грузов Ferrari и Racing Bulls вследствие перебоев в авиаперевозках.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.03.2026, 12:51·1 мин
Фото: F1news.ru

Перед стартом Гран При Австралии Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение временно отменить действие правила комендантского часа. Причиной стали нештатные обстоятельства, вызванные задержками в авиационных перевозках.

Наиболее серьезно сложившаяся ситуация затронула команды Ferrari и Racing Bulls. Их оборудование оказалось заблокировано в Италии и смогло отправиться к месту проведения гонки лишь после того, как его транспортировали чартерным рейсом в Великобританию, а затем доставили в Мельбурн.

В результате таких задержек Ferrari и Racing Bulls значительно выбились из намеченного графика подготовки к гоночному уик-энду.

