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FIA пока не предприняла никаких действий в связи с заявлением GPDA.

Две недели назад Ассоциация гонщиков Формулы 1 (GPDA) обратилась к FIA с заявлением, в котором были высказаны серьезные замечания по поводу действий президента федерации Мохаммеда бен Сулайема.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.11.2024, 10:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Две недели назад Ассоциация гонщиков Формулы 1 (GPDA) обратилась к FIA с заявлением, в котором были высказаны серьезные замечания по поводу действий президента федерации Мохаммеда бен Сулайема.

Лидер GPDA, Джордж Расселл, который возглавляет ассоциацию уже не первый год, ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Лас-Вегасе, касающиеся заявления и состояния отношений с FIA.

Расселл подчеркнул, что гонщики хотят ясности и диалога со стороны FIA, выразив обеспокоенность по поводу увольнения Нильса Виттиха с поста гоночного директора Формулы 1.

Главная цель - сотрудничество с FIA в интересах развития автоспорта. Расселл подчеркнул, что гонщики ожидали более открытого общения с федерацией, особенно важно иметь информацию о ключевых решениях.

Пока FIA не отреагировала на заявление GPDA, что вызвало удивление у Расселла. Однако он выразил надежду на возможную реакцию в будущем.

Гонщики готовы к диалогу с президентом FIA, но признают, что изменения могут быть сложными. Важно добиться прогресса в различных аспектах совместной работы.

Расселл подчеркнул, что гонщики четко понимают свои цели в развитии автоспорта и надеются на конструктивное сотрудничество с FIA, отметив, что в настоящее время такая работа не ведется должным образом.

Источник

Джордж Расселл (70)FIA (159)

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