FIA объявила о проведении тендера на новый, более легкий Halo.

В связи с грядущими изменениями в регламенте и стремлением уменьшить вес гоночных автомобилей в следующем сезоне, Международная автомобильная федерация объявила тендер на разработку более легкой системы защиты головы гонщика Halo. Согласно заявлению, новая конструкция должна будет иметь вес не превышающий одного килограмма, в то время как текущая версия весит семь килограмм.

По условиям тендера потенциальным поставщикам необходимо будет изготовить и представить FIA образец новой системы Halo, который пройдет серию строгих испытаний на прочность. После утверждения новой конструкции она будет использоваться командами с 2026 по 2030 год.