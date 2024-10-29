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В FIA обсуждают возможные меры в отношении Леклера

После завершения гонки представители ФИА на официальной пресс-конференции вынуждены рассмотреть случившуюся ситуацию. Шарль Леклер неожиданно привлек внимание своим высказыванием, которое вызвало возмущение в рядах федерации.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.10.2024, 15:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения гонки представители ФИА на официальной пресс-конференции вынуждены рассмотреть случившуюся ситуацию. Шарль Леклер неожиданно привлек внимание своим высказыванием, которое вызвало возмущение в рядах федерации.

Подводя итоги прошедшей гонки, Леклер рассказал: "Во время заезда возникли проблемы с поведением болида, и я сказал себе нецензурное слово. Прошу прощения за произошедшее, это было непреднамеренное высказывание".

Ссылка на выступление Макса Ферстаппена связана с наказанием, которое голландец получил за нецензурную лексику в Сингапуре.

По данным телеканала Sky Sports News, в ФИА анализируют произошедшее и планируют принять решение к четвергу текущей недели, когда запланирована следующая пресс-конференция в рамках Гран При Сан-Паулу.

Предполагается, что Шарль Леклер, быстро извинившись, сможет избежать серьезных взысканий и ограничится предупреждением за нарушение правил международного спортивного кодекса.

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Шарль Леклер (72)

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