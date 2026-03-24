В Ferrari изменили стратегию подготовки к Гран-при в Сузуке
Новости

В Ferrari изменили стратегию подготовки к Гран-при в Сузуке

Ferrari модернизирует SF-26 к Гран При Японии для оптимизации аэродинамики и энергоэффективности, чтобы повысить конкурентоспособность против Mercedes.
Демид Поршнев
24.03.2026, 10:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В команде Ferrari пересмотрели подготовку к предстоящему гоночному уик-энду на трассе в Сузуке, сделав акцент на изменении аэродинамического обвеса ради более эффективного распределения энергии.

Основная задача инженеров — раскрыть максимальный потенциал болида SF-26, не вступая в прямое соперничество с ключевыми преимуществами машин Mercedes.

Специалисты коллектива уделяют особое внимание процессу накопления энергии на медленных секциях трассы: для этого используются пониженные передачи, что позволяет поддерживать высокие обороты двигателя.

В то же время продолжаются испытания аэродинамики вращающегося заднего антикрыла Macarena. Эксперименты направлены на поиск оптимального баланса между увеличением скорости и сохранением устойчивости машины на разных скоростных режимах. В Ferrari изучают различные варианты настроек, чтобы выбрать наиболее эффективные именно для Сузуки.

В рамках доработки SF-26 команда ставит цель снизить общий вес автомобиля на 6-7 килограммов.

Кроме этого, рассматривается возможность модификации крыльев на системе Halo. Ранее эти элементы были демонтированы вследствие ухудшения видимости, однако теперь инженеры Ferrari работают над новой версией, которая должна соответствовать требованиям FIA и исключить возможность протестов со стороны соперников.

Несмотря на уверенное лидерство Mercedes, в Ferrari сохраняют настрой на борьбу и намерены воспользоваться каждой возможностью, чтобы навязать конкуренцию. Грядущий Гран При Японии рассматривается как важный этап в процессе совершенствования команды.

Источник

Ferrari (766)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация