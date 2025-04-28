Презентация униформы, разработанной для Майами, от Ferrari.

На прошлой неделе в итальянской "Ferrari" активно готовились к предстоящему Гран При Майами и готовы были представить что-то новое для поклонников в эту среду.

По тизеру, опубликованному на прошлой неделе, можно предположить, что в новом дизайне машин следует ожидать элементов небесно-голубого цвета, который ассоциируется с компанией HP - титульным спонсором "Скудерии".

Руководство команды "Ferrari" решило не ограничиваться только обновлением внешнего вида машины SF-25 и сегодня представило обновленную форму для участников.

Во время уик-энда в штате Флорида новую форму будут носить гонщики - Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Предполагается, что работники команды также получат белые футболки и кепки из коллекции Puma - еще одного спонсора "Ferrari".

Любая новость от итальянской команды вызывает оживленный отклик у поклонников. Однако на этот раз новая форма "Скудерии" не понравилась всем. Некоторые пользователи в комментариях выразили мнение, что для специальной версии, созданной для определенной гонки, футболки могли бы быть более интересными и оригинальными.