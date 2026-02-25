Главная Новости Ferrari Ferrari показала новую ливрею для сезона FIA WEC
Новости

Ferrari показала новую ливрею для сезона FIA WEC

Ferrari представила обновленные гиперкары 499P для сезона FIA WEC 2026, команда AF Corse готовится защищать титулы в личном и командном зачёте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.02.2026, 20:22·2 мин
Фото: F1news.ru

В Маранелло состоялась официальная презентация гоночного сезона 2026 года для команды Ferrari в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC. AF Corse, являющаяся заводским коллективом итальянского автопроизводителя, готовится выйти на старт с задачей защитить титулы в личном и командном зачетах.

На трассах чемпионата появятся два гиперкара Ferrari 499P, которые получили традиционные номера 50 и 51. Как и в прошлом сезоне, экипаж автомобиля под номером 50 сформируют Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен. За рулем чемпиона 2025 года — Ferrari #51 — вновь выступят Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци.

К новому сезону команда представила обновленную ливрею. В этом году в основу новой цветовой гаммы положен оттенок Rosso Scuderia, который теперь приобрёл глянцевый вид вместо прежнего матового. Тот же оттенок используется и на болиде Ferrari SF-26 для Формулы 1.

Изменения коснулись и элементов оформления: жёлтая «стрела» направлена по-новому — теперь она тянется к заднему антикрылу, а на кузове автомобиля номер 51 появился лавровый венок FIA, отражающий титул чемпиона.

Фото: F1news.ru

Что касается технической стороны, в конструкции Ferrari 499P серьезных обновлений не было проведено. Модель сохраняет гибридную силовую установку, включающую битурбированный V6, расположенный по среднемоторной схеме, в сочетании с системой рекуперации энергии ERS на передней оси.

В календаре FIA WEC сезона 2026 года запланированы восемь этапов. Официальные предсезонные тесты намечены в Катаре на 22-23 марта, а первая гонка состоится на автодроме Лосаил 28 марта. Далее борьба развернется в Имоле 19 апреля, в Спа 9 мая, на легендарной трассе Ле-Ман 13-14 июня, а также на этапах в Сан-Паулу 12 июля, Остине 6 сентября, Фудзи 27 сентября и завершится финалом в Бахрейне 7 ноября.

