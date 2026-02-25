Ferrari показала новую ливрею для сезона FIA WEC

В Маранелло состоялась официальная презентация гоночного сезона 2026 года для команды Ferrari в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC. AF Corse, являющаяся заводским коллективом итальянского автопроизводителя, готовится выйти на старт с задачей защитить титулы в личном и командном зачетах.

На трассах чемпионата появятся два гиперкара Ferrari 499P, которые получили традиционные номера 50 и 51. Как и в прошлом сезоне, экипаж автомобиля под номером 50 сформируют Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен. За рулем чемпиона 2025 года — Ferrari #51 — вновь выступят Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци.

К новому сезону команда представила обновленную ливрею. В этом году в основу новой цветовой гаммы положен оттенок Rosso Scuderia, который теперь приобрёл глянцевый вид вместо прежнего матового. Тот же оттенок используется и на болиде Ferrari SF-26 для Формулы 1.

Изменения коснулись и элементов оформления: жёлтая «стрела» направлена по-новому — теперь она тянется к заднему антикрылу, а на кузове автомобиля номер 51 появился лавровый венок FIA, отражающий титул чемпиона.

Фото: F1news.ru

Что касается технической стороны, в конструкции Ferrari 499P серьезных обновлений не было проведено. Модель сохраняет гибридную силовую установку, включающую битурбированный V6, расположенный по среднемоторной схеме, в сочетании с системой рекуперации энергии ERS на передней оси.

В календаре FIA WEC сезона 2026 года запланированы восемь этапов. Официальные предсезонные тесты намечены в Катаре на 22-23 марта, а первая гонка состоится на автодроме Лосаил 28 марта. Далее борьба развернется в Имоле 19 апреля, в Спа 9 мая, на легендарной трассе Ле-Ман 13-14 июня, а также на этапах в Сан-Паулу 12 июля, Остине 6 сентября, Фудзи 27 сентября и завершится финалом в Бахрейне 7 ноября.