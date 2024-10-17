Ferrari представила гиперкар F80, цена которого составляет почти $4 млн.

В Ferrari представили новый полноприводный гиперкар F80, оснащённый гибридной силовой установкой мощностью 1183 л.с., который оценивается в $4 млн. Это самый мощный серийный автомобиль в истории Маранелло, который вызывает повышенный интерес у поклонников автомобильной индустрии.

Можно сравнить F80 с недавно представленным McLaren W1, отличие в цене которого почти вдвое меньше. Тем не менее, новинка от Ferrari приближается к ценам таких гигантов, как Koenigsegg, Pagani и даже Bugatti. Однако все 799 экземпляров F80, которые планируется выпустить,, уже найдут своих покупателей, убеждены в компании.

Машина оснащена силовой установкой, включающей 3-литровый двигатель V6 с двумя турбинами, выдающий 888 л.с. Кроме того, в передней части автомобиля установлены два электродвигателя, способные добавить ещё 282 л.с., что обеспечивает великолепную динамику. Разгон до 100 км/ч составляет 2,15 секунды, а до 200 км/ч – всего 5,75 секунды.

Гибридная часть силовой установки крайне сложна и включает в себя опыт, накопленный за последние десять лет в Формуле 1, так как в её состав входят два мотор-генератора – MGU-K и MGU-H, обеспечивая оптимальную работу мотора.

Сходство с Формулой 1 прослеживается и в аэродинамике F80: заднее крыло оснащено подвижным элементом, аналогичным DRS, что позволяет водителю управлять им и изменять аэродинамические характеристики автомобиля.

Кабина F80 имеет компактные пропорции, благодаря выбору конструкции, напоминающей кокпит гоночной машины, однако закрытый. Водительское кресло продумано таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время управления автомобилем.

Хотя автомобиль официально двухместный, все элементы управления расположены таким образом, чтобы ничто не отвлекало водителя от дороги. Сиденье пассажира также удобное и эргономичное, хотя интерьер кабины создан с упором на функциональность и минимализм.

Для технического обслуживания F80 была разработана специальная программа, которая рассчитана на первые семь лет эксплуатации этого впечатляющего гиперкара. Каждый экземпляр требует особого внимания и ухода, чтобы сохранить свои выдающиеся характеристики.