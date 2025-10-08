Ferrari открыла новую тестовую трассу

Компания Ferrari объявила о завершении строительства нового испытательного комплекса Ferrari e-Vortex, который расположился в непосредственной близости от знаменитой трассы во Фьорано.

В состав современного центра входит тестовая трасса длиной 1887 метров, а также специально оборудованные боксы площадью 1000 квадратных метров. Новая инфраструктура предназначена для испытаний серийных автомобилей, которые только что сошли с производственного конвейера.

Трасса разделена на несколько отдельных секторов, каждый из которых создан для оценки различных характеристик автомобилей. В частности, здесь присутствуют два широких поворота с бэнкингом, основная прямая протяжённостью 600 метров, а также участки, позволяющие анализировать динамические свойства и управляемость транспортных средств.

Покрытие дорожного полотна было специально разработано инженерами Ferrari с учетом накопленного опыта, что дает возможность проводить детальную оценку комфорта и эффективности автомобилей при испытаниях.

На строительство Ferrari e-Vortex ушло всего четыре месяца. Благодаря появлению этого объекта Ferrari сможет постепенно переносить тестирование серийных машин с дорог общего пользования на специализированную трассу, что обеспечит более точную оценку характеристик и позволит быстрее выявлять возможные отклонения.

Кроме того, проведение тестов на новой площадке призвано снизить нагрузку на транспортные потоки в окрестностях города Маранелло.