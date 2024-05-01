Раскрыта раскраска Ferrari для Гран-при Майами

Команда Ferrari представила новый дизайн своих гоночных болидов на предстоящий этап в Майами. Согласно обещаниям, светло-голубая гамма и логотип нового спонсора HP украсили машины и комбинезоны пилотов.

На машинах светло-голубой цвет присутствует на защите Halo, колпаках колес, деталях передних и задних антикрыльев, а также на боковых понтонах SF-24. Обновленный дизайн посвящен 70-летию присутствия Ferrari на рынке США.

Фото: F1news.ru

Помимо изменений на машинах, пилоты Леклер и Сайнс также выступят в новых гоночных комбинезонах, выполненных в аналогичной цветовой гамме.