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Новые сюрпризы для Монцы готовятся в Ferrari

В последние годы гонку в Монце называли самой дорогостоящей в мире Формулы 1. Уникальная трасса требовала уникальных решений, которые не имели практического применения на других гоночных трассах.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.08.2024, 21:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последние годы гонку в Монце называли самой дорогостоящей в мире Формулы 1. Уникальная трасса требовала уникальных решений, которые не имели практического применения на других гоночных трассах. Отсутствие других мест в календаре с таким же низким уровнем аэродинамического давления делало Монцу уникальным вызовом для инженеров и пилотов.

Однако со временем данная практика была оценена как чрезмерно затратная. Появление ограничений по бюджетам команд лишний раз подтвердило, что разработка специфических решений только для одного этапа стала нецелесообразной для большинства. Исключением оказался итальянский автоконцерн Ferrari.

Глава команды, Фредерик Вассёр, анонсировал, что Ferrari привезет новый аэродинамический обвес, созданный специально для автодрома в Монце. Этот обвес будет содержать ключевые элементы, которые будут иметь ограниченную применимость на других трассах, но фанаты "каваллино рампанте" по всему миру надеются на успех своей любимой команды именно на её собственном родном треке.

Источник

Ferrari (195)

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