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Команда Ferrari обновила 10% своего технического персонала

В этом году в Ferrari в рамках развития команды было обновлено 10% технического персонала, что превышает стандартные показатели изменений.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.10.2024, 12:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В этом году в Ferrari в рамках развития команды было обновлено 10% технического персонала, что превышает стандартные показатели изменений.

Недавно свои обязанности в качестве технического директора марки приступил Лоик Серра из Франции, который привел с собой новых специалистов, готовых приступить к работе.

Команда фокусируется на трех ключевых направлениях: завершении доработок текущего шасси, активной разработке болида по проекту 667 на сезон 2025 года, который претерпит значительные изменения в ключевых областях, и создании проекта 678 на сезон 2026 года, когда планируется серьезная модификация технического регламента.

Отдел, отвечающий за двигатели, продолжает работу над силовой установкой на 2026 год: новые концепции тестируются одновременно с проверкой на надежность. Руководитель отдела - Энрико Гвалтьери, который привлек к сотрудничеству лишь небольшое количество инженеров из Renault.

Вся перестройка прошла без громких анонсов, приоритет был отдан продвижению внутри компании на основе карьерного роста собственных сотрудников.

Источник

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