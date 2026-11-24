После Гран При Лас-Вегаса Фредерик Вассёр, по всей видимости, исчерпал терпение. Руководитель Ferrari допускает введение более жёстких требований к поведению гонщиков на трассе и их взаимодействию с командой, включая последствия за несоблюдение этих правил.

Попытку урегулировать ситуацию Фредерик Вассёр предпринял ещё перед Гран При Сан-Паулу. Он отдельно поговорил с Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном. После этого гонщики достигли неформального соглашения о борьбе на трассе и выполнении командных указаний.

Фактически договорённость представляла собой неофициальную версию так называемых «Правил Папайи», действующих в McLaren. При этом внутренний регламент формально не вводился. Гонщикам сохраняли возможность бороться друг с другом, рассчитывая на взаимное уважение и соблюдение решений команды. Вассёр надеялся восстановить порядок без установления официальных ограничений.

Однако события в Лас-Вегасе, судя по всему, заставили его пересмотреть этот подход. Согласно имеющейся информации, руководитель Ferrari рассматривает введение более чётких правил взаимодействия и возможных санкций за их нарушение. Новые требования могут затронуть не только борьбу между напарниками на трассе, но также радиопереговоры и выполнение указаний с пит-уолла.

Окончательный перечень санкций пока не сформирован. Тем не менее переход от устной договорённости к обязательному своду правил будет означать изменение подхода Ferrari к работе с гонщиками.

После этапа в Лас-Вегасе, где Фредерик Вассёр, очевидно, почувствовал себя преданным собственными гонщиками, он намерен вновь напомнить им о ключевом принципе: интересы Ferrari должны оставаться важнее интересов отдельных гонщиков.