Главная Новости В Ф1 собираются выступить с заявлениями по поводу Бахрейна и Джидды
Новости

В Ф1 собираются выступить с заявлениями по поводу Бахрейна и Джидды

Формула 1 готовится официально объявить об отмене Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии, между этапами Японии и Майами ожидается пятинедельная пауза.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.03.2026, 19:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В понедельник после завершения Гран При Австралии появились новые признаки того, что этапы Формулы 1 в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на апрель, скорее всего, не состоятся. Ожидается, что организаторы чемпионата в ближайшее время сделают официальное заявление по этому поводу.

Примечательно, что информация о возможной отмене двух ближневосточных этапов уже нашла косвенное подтверждение благодаря Айзеку Хаджару и Кими Антонелли. Гонщики Red Bull Racing и Mercedes вместе возвращались из Мельбурна в Шанхай на одном рейсе. Во время полёта спортсмены обсуждали ситуацию, и их разговор услышал другой пассажир, который впоследствии поделился этим в социальных сетях.

В частности, Айзек Хаджар в шутку заметил Кими Антонелли: «Теперь у тебя на две гонки меньше, которые можно выиграть».

Ранее сообщалось, что организаторы Формулы 2 и Формулы 3 рассматривают возможность поиска альтернативных этапов на замену гонкам в Бахрейне и Джидде. В то же время, по данным Sky Sports, в календаре Формулы 1 замены не планируются. Если отмена этапов будет подтверждена, между этапами в Японии и Майами образуется пятинедельный перерыв.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация