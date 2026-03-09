В Ф1 собираются выступить с заявлениями по поводу Бахрейна и Джидды

В понедельник после завершения Гран При Австралии появились новые признаки того, что этапы Формулы 1 в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на апрель, скорее всего, не состоятся. Ожидается, что организаторы чемпионата в ближайшее время сделают официальное заявление по этому поводу.

Примечательно, что информация о возможной отмене двух ближневосточных этапов уже нашла косвенное подтверждение благодаря Айзеку Хаджару и Кими Антонелли. Гонщики Red Bull Racing и Mercedes вместе возвращались из Мельбурна в Шанхай на одном рейсе. Во время полёта спортсмены обсуждали ситуацию, и их разговор услышал другой пассажир, который впоследствии поделился этим в социальных сетях.

В частности, Айзек Хаджар в шутку заметил Кими Антонелли: «Теперь у тебя на две гонки меньше, которые можно выиграть».

Ранее сообщалось, что организаторы Формулы 2 и Формулы 3 рассматривают возможность поиска альтернативных этапов на замену гонкам в Бахрейне и Джидде. В то же время, по данным Sky Sports, в календаре Формулы 1 замены не планируются. Если отмена этапов будет подтверждена, между этапами в Японии и Майами образуется пятинедельный перерыв.