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Невероятно, но факт: эту реплику Mercedes G63 сделали из Mitsubishi Pajero

Mercedes-AMG G 63 — автомобиль, который остается недоступным для многих из-за своей высокой цены.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.05.2024, 10:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Mercedes-AMG G 63 — автомобиль, который остается недоступным для многих из-за своей высокой цены. Но что, если бы существовала его деревянная копия, созданная талантливым мастером с огромным запасом древесины?

Блогер с канала Woodworking Art взял на себя этот вызов. Пару лет назад он начинал с небольших деревянных моделей, затем перешел к созданию крупных копий для детей. В прошлом году он воссоздал Tesla Cybertruck за 100 дней. Однако новый проект — деревянный G 63 — стал его наиболее амбициозным и впечатляющим творением.

Для создания этого произведения мастер взял старый Mitsubishi Pajero, разобрал его до рамы и затем воссоздал аналогичную раму со стальными пропорциями Mercedes. После покраски рамы в черный цвет начался монтаж всех деревянных панелей, вырезанных вручную.

Не так давно, компания Mercedes-AMG анонсировала разработку электрического внедорожника для конкуренции с BMW и Porsche. Планируется, что в 2026 году увидит свет новый высокопроизводительный внедорожник, который станет электрическим наследником GLE 63. Эта модель будет составлять конкуренцию BMW XM и предстоящему внедорожнику Porsche "K1".

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