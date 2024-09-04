Японский спорткар в стиле фильма «Форсаж» засняли в Екатеринбурге

Свежие снимки роскошной иномарки появились на страницах местного новостного портала Ura.ru. Этот изысканный спорткар оценивается примерно в 7,9 миллионов рублей, оказавшись при этом в нижнем ценовом сегменте.

Жители города Екатеринбурга, несомненно, узнают этот «Ниссан» - прохожие не упускают возможности запечатлеть необычный автомобиль на камеру и делиться снимками в социальных сетях.

Модель Nissan GT-R, в зависимости от года выпуска и комплектации, может развивать мощность от 485 до 600 лошадиных сил. Интересный факт: все двигатели для этого автомобиля собираются вручную. Спорткар легко разгоняется до сотни км/ч всего за 2,8 секунды. Максимальная скорость составляет 315 км/ч.

По сообщениям, в следующем году компания Nissan планирует прекратить производство модели GT-R. Причиной стала сложность обеспечения производства необходимыми деталями для этого спорткара.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что кроссовер Nissan Patrol 2025 года выпуска получит новый двигатель Twin-Turbo V6 и салон с тремя рядами сидений.