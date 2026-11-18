9 декабря команда McLaren представит на аукционе Sotheby's свой автомобиль Формулы 1 2027 года — MCL41. Таким образом, машина обретёт нового владельца ещё до своего дебюта.

Победитель торгов получит шасси Ландо Норриса или Оскара Пиастри. Какой именно автомобиль достанется покупателю, определят сразу после удара молотка. Оценочная стоимость лота составляет 9-11 миллионов долларов США.

Помимо машины, победителю предоставят эксклюзивный доступ в McLaren. В пакет войдут экскурсия по базе команды в Уокинге, встреча с Заком Брауном и гонщиками, а также приглашения на мероприятие по случаю начала сезона и на три ключевые гонки: Гран При Монако, 24 часа Ле-Мана и 500 миль Индианаполиса 500. Кроме того, он станет официальным гостем команды на двух Гран При.

В конце прошлого сезона команда уже выставляла на торги машину следующего года. Тогда автомобиль Формулы 1 впервые продали ещё до его появления на трассе.

Этот опыт признали успешным: машину продали за $11.480.000. Однако новый владелец сможет получить её только в 2028-м из-за ограничений, связанных с интеллектуальной собственностью. В качестве временной замены ему предоставили шоу-кар 2025 года для демонстрации.

Победитель аукциона этого года получит автомобиль в конце четвёртого квартала 2029-го.