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FIA представит регламент на 2026 год в четверг

В следующем году Формула 1 вступит в новую эру благодаря обновленному техническому регламенту. Одним из ключевых изменений, которые ожидаются, являются силовые установки нового поколения.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2024, 19:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В следующем году Формула 1 вступит в новую эру благодаря обновленному техническому регламенту. Одним из ключевых изменений, которые ожидаются, являются силовые установки нового поколения.

Правила, касающиеся двигателей, были утверждены почти два года назад. Однако детали относительно будущего вида болидов до сих пор оставались под вопросом.

6 июня, в четверг, Международная автомобильная федерация (FIA) впервые представит технический регламент на сезон 2026 года. Презентация начнется в 16:30 по московскому времени и будет доступна широкой публике.

Источник

FIA (62)

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