В Cadillac F1 показали постер в честь Сузуки

В команде Cadillac F1 продолжается реализация проекта, стартовавшего еще до начала текущего сезона. Перед каждым этапом чемпионата команда выпускает специальный постер, посвящённый предстоящему Гран При.

Постер к Гран При Японии создала художница из Токио Нори Окава. В своих работах она активно использует традиционные мотивы японского изобразительного искусства, что заметно и в новом плакате.

Интересно, что на вопрос о самом значимом произведении для себя Нори Окава обычно отвечает, что это всегда та работа, которую она создаёт в данный момент. Возможно, именно благодаря такому подходу постер, посвящённый гонке на трассе в Сузуке, вызвал настолько положительную реакцию болельщиков. За несколько часов после публикации новая работа художницы собрала в социальных сетях более семидесяти тысяч лайков.