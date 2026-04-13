В Cadillac удовлетворены ходом работы над двигателем

В дебютном сезоне участия в Формуле 1 команда Cadillac использует силовые установки Ferrari, одновременно ведя активную разработку собственного двигателя. Планируется, что собственная силовая установка Cadillac выйдет на трассы чемпионата в 2029 году. Руководитель проекта Cadillac в "Королевских гонках" Дэн Таурисс высоко оценивает текущие темпы инженерных работ.

«Работы по созданию нашего двигателя опережают запланированный график. В данный момент мы занимаемся продумыванием производственных процессов, стремясь к тому, чтобы уже в 2029 году болиды Cadillac были оснащены собственной силовой установкой», — отмечает Дэн Таурисс.

Проект полностью разрабатывается внутри General Motors, и все права на интеллектуальную собственность будут закреплены за Cadillac. Таурисс подчеркнул, что хотя сейчас стайб пользуется моторами Ferrari, уже через несколько лет намерена отказаться от статуса клиента и полностью перейти на собственную технологию. До этого момента, команда продолжит использовать двигатели Ferrari в нынешнем и следующем сезонах.

Регламент на силовые установки, который действует сейчас, постепенно уточняется, и специалисты Cadillac внимательно отслеживают все поправки к правилам, чтобы соответствовать актуальным техническим требованиям.

Тем временем Международная автомобильная федерация (FIA) и производители обсуждают грядущий свод правил для силовых агрегатов, который вступит в силу в 2031 году. В связи с этим у Таурисса спросили, не вызывает ли у него сомнений перспектива значительных инвестиций ради двух сезонов эксплуатации собственной разработки.

«Мы внимательно наблюдаем за процессом согласования новых правил. Пока финальных решений нет, и многое будет зависеть от того, изменятся ли нормативы до 2031 года или останутся прежними. Однако для нас ключевой задачей остаётся как можно быстрее вывести двигатель Cadillac на стартовую решётку Формулы 1. Если появятся дополнительные возможности ускорить внедрение, мы обязательно их используем, но основной фокус сейчас сосредоточен на 2029 году», — прокомментировал Дэн Таурисс.