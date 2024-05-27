Продаётся редкую Ferrari 1960 года в Британии за ошеломляющую цену

Автомобиль Ferrari 250 GT SWB Berlinetta, который был выставлен на аукцион, является 34-м экземпляром из всего 165 выпущенных в мире. Этот факт делает его особенно привлекательным для коллекционеров, так как эта модель считается весьма редкой и востребованной.

Ожидаемая цена на этот уникальный автомобиль на аукционе составляет от 5 до 6 миллионов фунтов стерлингов, что при текущем курсе составляет примерно 6,3-7,6 миллиона долларов США.

Двигатель Colombo V12 объемом 3,0 литра, оснащающий этот автомобиль, развивает 240 лошадиных сил – весьма впечатляющий показатель для своего времени. Сочетание мощного двигателя и четырехступенчатой механической коробки передач подчеркивает гоночное наследие и техническое совершенство этой модели.

Особенностью данного автомобиля является то, что он стал первой моделью Ferrari, оснащенной заводскими дисковыми тормозами, что способствовало внедрению современных технологий и улучшению тормозных характеристик и безопасности машин компании.

Кроме того, стоит отметить, что модель Ferrari 330 LM установила рекорд по цене на аукционе среди всех автомобилей марки Ferrari, продавшись за более чем 50 миллионов долларов.

Фото: Carsweek.ru

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