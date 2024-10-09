BMW подготовили три эксклюзивные серии для одного рынка

В Южной Корее появилась уникальная возможность для поклонников автомобилей марки BMW - они могут стать обладателями трех специальных серий. Все модели доступны для покупки исключительно в онлайн-формате, их тираж строго ограничен.

Первой в списке особых моделей является M2 Coupe Carbon Edition. По информации от производителя, будет выпущено всего одиннадцать автомобилей этой серии. Как можно догадаться из названия, данная модель будет богата карбоновыми элементами. Подробности можно найти в корпоративном каталоге M Performance. Цена спецверсии составляет 92,7 миллиона вон. По текущему курсу это приблизительно 6,61 миллиона рублей.

Еще один вариант - Z4 sDrive20i M Sport Special Edition, оснащенный 194-сильным турбомотором объемом два литра. Данная модель будет доступна всего в 15 экземплярах. Автомобиль укомплектован 19-дюймовыми колесами и имеет роскошный кожаный интерьер Vernasca. Цена спецверсии ниже - 76,8 миллиона вон, что равняется 5,48 миллиона рублей.

Самая дорогая из трех спецсерий - электрический i7 xDrive60 M Sport Pro LPGA Edition. Этот автомобиль был разработан в честь чемпионата BMW Ladies Championship 2024 года. Общее количество выпущенных машин составит 10 штук по цене 233,9 миллиона вон, что равняется 16,7 миллиона рублей.

Этот автомобиль отличается эффектной двухцветной окраской и мощным двигателем мощностью 544 лошадиные силы.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что компания BMW прекращает продажи купе-кроссовера BMW X4 из-за низкого спроса со стороны потенциальных покупателей.