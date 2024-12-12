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БМВ объявила имена напарников Магнуссена

Бывший пилот Haas Кевин Магнуссен переходит в гонки на выносливость, подписав контракт с BMW M Motorsport. Новая команда представила подробности его гоночной программы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2024, 13:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Haas Кевин Магнуссен переходит в гонки на выносливость, подписав контракт с BMW M Motorsport. Новая команда представила подробности его гоночной программы.

Магнуссен примет участие в полном сезоне FIA WEC за рулём прототипа BMW M Hybrid V8 с номером 15. Его напарниками будут Дрис Вантор и Рафаэле Марчьелло. Кроме того, он будет выступать за BMW в серии Michelin Endurance Cup.

Первый заезд Магнуссена на прототипе BMW M Hybrid V8 состоится на IMSA в марафоне «24 часа Дайтоны» в январе 2025 года.

«Я рад вернуться к гонкам на спортпрототипах. Я вырос в этой среде, так как мой отец всегда гонял на спортпрототипах, и я проводил с ним много времени на трассе. Это как возвращение домой. Гонка в Дайтоне станет для меня первой с BMW», - отметил Кевин Магнуссен.

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Кевин Магнуссен (75)

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