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На рынке появятся пять новых моделей бренда Lepas в течение трех ближайших лет

Новый флагманский кроссовер Lepas L8 от марки Lepas представлен на автосалоне в Шанхае. Президент Chery International анонсировал выход модели на мировой рынок в декабре 2025 года. Компания планирует выпустить еще пять новых моделей и создать мировую дилерскую сеть. Старт массового производства Lepas L8 уже состоялся на китайском заводе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.04.2025, 18:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Новый автомобильный бренд Lepas, входящий в состав корпорации Chery, был представлен на Международном автосалоне в Шанхае. Посетителям был показан флагманский кроссовер Lepas L8. Согласно заявлению президента Chery International Чжан Гуйбина, эта модель появится на мировом рынке уже в декабре 2025 года.

Чжан Гуйбин также отметил, что после L8 на рынок выйдут городской кроссовер L6 и субкомпактный L4. Модельный ряд нового бренда будет постепенно расширяться.

На автосалоне были объявлены планы по развитию бренда Lepas. За ближайшие три года планируется выпустить пять новых моделей и создать мировую дилерскую сеть, включающую 1 200 центров. Компания планирует продавать около 500 тысяч автомобилей ежегодно.

Как сообщалось ранее агентством "АВТОСТАТ", массовое производство кроссовера Lepas L8 уже началось на заводе в городе Уху (Китай).

Источник

Китайские автомобили (501)Новинки (490)Suv (134)Кроссоверы (148)Chery (172)

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