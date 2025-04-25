На рынке появятся пять новых моделей бренда Lepas в течение трех ближайших лет

Новый автомобильный бренд Lepas, входящий в состав корпорации Chery, был представлен на Международном автосалоне в Шанхае. Посетителям был показан флагманский кроссовер Lepas L8. Согласно заявлению президента Chery International Чжан Гуйбина, эта модель появится на мировом рынке уже в декабре 2025 года.

Чжан Гуйбин также отметил, что после L8 на рынок выйдут городской кроссовер L6 и субкомпактный L4. Модельный ряд нового бренда будет постепенно расширяться.

На автосалоне были объявлены планы по развитию бренда Lepas. За ближайшие три года планируется выпустить пять новых моделей и создать мировую дилерскую сеть, включающую 1 200 центров. Компания планирует продавать около 500 тысяч автомобилей ежегодно.

Как сообщалось ранее агентством "АВТОСТАТ", массовое производство кроссовера Lepas L8 уже началось на заводе в городе Уху (Китай).