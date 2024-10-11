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"В Белоруссии продают «Ё-Мобиль» за 1,4 млн рублей. Автомобиль показали на фото"

В Белоруссии появилось объявление о продаже прототипа электрокара «Ё-Мобиль», сообщает ТГ-канал «Автопоток». На имеющихся фотографиях видно, что автомобиль находится в плохом состоянии.
РедакцияР
Редакция
11.10.2024, 15:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Белоруссии появилось объявление о продаже прототипа электрокара «Ё-Мобиль», сообщает ТГ-канал «Автопоток». На имеющихся фотографиях видно, что автомобиль находится в плохом состоянии. Отсутствует мотор, однако кузов, интерьер и подвеска все еще на месте.

В салоне также пропали многие элементы: нет приборной панели, зеркал заднего вида, подрулевых переключателей. За такой неполный экземпляр планируют получить сумму в размере 1 460 000 рублей.

Проект электрокара «Ё-Мобиль» был запущен российским предпринимателем Михаилом Прохоровым еще в 2010 году. По задумке, это должна была стать целая серия городских гибридных автомобилей.

Однако спустя четыре года разработку была свернута, и вся документация по проекту была продана российскому институту НАМИ всего за один евро. Действительно символическая сделка.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания BMW представила новое купе, стоимостью 53 миллиона рублей.

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