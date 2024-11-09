Седаны Lada Vesta снова стали дешевле в Белоруссии.

По информации автомобильного портала Quto, цены на седан Lada Vesta в Белоруссии снизились, что делает его покупку еще более привлекательной для потенциальных покупателей. Ссылаясь на несколько дилеров Lada в Белоруссии, новый седан Lada Vesta теперь доступен по цене 42,9 тыс. белорусских рублей, что приблизительно равняется 1,26 миллиона рублей по текущему обменному курсу.

В то же время в России цена на седан «Веста» с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и механической коробкой передач начинается от 1,53 млн рублей. Интересно, что как в России, так и в Белоруссии продают абсолютно новые модели Lada 2025 года выпуска, оснащенные системой стабилизации.

Покупателям версий Lada Vesta с расширенным комплектом поставки дилеры в Белоруссии предлагают в подарок зимние шины, оригинальные коврики и защиту картера двигателя. По словам автосалонов, за более доступными «Вестами» образовалась даже небольшая очередь, так как желающих приобрести автомобиль много.

На белорусском авторынке также можно наблюдать интересную ситуацию. Помимо Lada, в конкурентную борьбу по цене вступила китайская автомобильная компания Geely, выпускающая автомобили в Беларуси на местном заводе под названием «Белджи». Похоже, что компания Geely последовала примеру Lada, снизив цены на седан Emgrand.

Фото: Carsweek.ru

Известно также, что Волжский автозавод представил обновленную модель Lada e-Niva Travel с электрическим двигателем, продолжая радовать автолюбителей новыми модификациями и дополнительными возможностями.