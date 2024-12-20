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Цены на новые Lada Granta резко упали в Белоруссии.

Российская "Лада" снизила цену на лифтбек "Гранта" в Белоруссии до 29 900 белорусских рублей, конкурируя с местными и китайскими брендами. Помимо ценовых предложений, "Лада" обновляет модельный ряд для укрепления позиций на рынке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.12.2024, 14:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В соседней Белоруссии цены на лифтбек «Гранта» были снижены до 29 900 белорусских рублей (885 тысяч в пересчете на российские рубли).

Для сравнения, самая доступная модель пятидверки от ВАЗ для россиян стоит 1,05 миллиона рублей. На фоне конкуренции с китайским брендом Geely и местным производителем Belgee, на автомобили «Лада» начали действовать значительные скидки.

Geely имеет локальное производство в Беларуси, что сделало этот бренд популярным среди местных жителей. «Лада», в свою очередь, решила привлечь покупателей рекордно низкой ценой.

С течением времени «Лада» планирует усилить конкуренцию с помощью автомобилей с более продвинутой комплектацией. Например, до конца зимы «Веста» получит новую 6-ступенчатую механическую коробку передач и автоматический климат-контроль.

Ранее стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» прекратил выпускать модели «Гранта» с японскими автоматическими коробками передач.

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