Цены на новые Lada Granta резко упали в Белоруссии.

В соседней Белоруссии цены на лифтбек «Гранта» были снижены до 29 900 белорусских рублей (885 тысяч в пересчете на российские рубли).

Для сравнения, самая доступная модель пятидверки от ВАЗ для россиян стоит 1,05 миллиона рублей. На фоне конкуренции с китайским брендом Geely и местным производителем Belgee, на автомобили «Лада» начали действовать значительные скидки.

Geely имеет локальное производство в Беларуси, что сделало этот бренд популярным среди местных жителей. «Лада», в свою очередь, решила привлечь покупателей рекордно низкой ценой.

С течением времени «Лада» планирует усилить конкуренцию с помощью автомобилей с более продвинутой комплектацией. Например, до конца зимы «Веста» получит новую 6-ступенчатую механическую коробку передач и автоматический климат-контроль.

Ранее стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» прекратил выпускать модели «Гранта» с японскими автоматическими коробками передач.