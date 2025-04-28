Зачем в автосервисе важно знать полярность аккумулятора и как это сделать

Важный параметр, который часто упоминают в магазинах при покупке новой автомобильной батареи (АКБ), - это полярность. Но почему так важно знать ее значение? И как правильно определить полярность? Владелец автосервиса Андрей Морозов поделился своим мнением с порталом carsweek.ru.

По мнению специалиста, не стоит полагаться на страну производителя бренда или место сборки автомобиля. В этом вопросе могут быть нюансы, что увеличивает риск ошибки. Поэтому важно начать с определения местоположения плюса и минуса на батарее. Плюс обычно имеет красную клемму и может быть помечен как "P" или "Pos". Минус, в свою очередь, чаще всего окрашен в синий цвет и может быть обозначен символами "N" или "Neg". Кроме того, плюсовая клемма обычно немного крупнее минусовой. Для определения "+" и "-" также можно использовать тестер, особенно если батарея старая или грязная.

Фото: Carsweek.ru

После определения местоположения плюса и минуса, легко определить полярность аккумулятора. Для этого нужно держать батарею перед собой так, чтобы клеммы были ближе к вам, а надписи на корпусе читались слева направо. Если в этом положении плюс находится слева, то полярность прямая, если справа - обратная. Также на корпусе батареи с прямой полярностью могут быть обозначения "п. п", "L", а с обратной - "о. п.", "0" или "R".

Вывод

Покупка батареи с неподходящей полярностью может привести к неудобствам и даже опасности. Некоторые водители пытаются подстроить провода или поворачивают батарею под капотом, но это решение часто неудобно. В настоящее время нетрудно найти АКБ с нужной полярностью, поэтому нет необходимости прибегать к таким мерам.

Теперь вы знаете, как определить полярность автомобильной батареи. Эти знания пригодятся каждому автовладельцу, учитывая, что средний срок службы батареи составляет около пяти лет. Это означает, что рано или поздно ее, вероятно, придется заменить.

Уточнения

Автомобильный аккумулятор (АКБ) - тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в транспорте.

Фото: drive2