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Что будет с автомобилем, если годами не менять антифриз

Антифриз: свойства, состав и необходимость замены. Почему замена жидкости важна для охлаждения двигателя автомобиля и какие риски несет пренебрежение сроками.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.01.2025, 15:23·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Антифриз выполняет несколько важных функций для двигателя автомобиля. Он охлаждает мотор, предотвращая перегрев, а также защищает систему от замерзания в холодное время года, снижая риск серьезных поломок. Основу антифриза составляет вода, к которой добавляются различные химические компоненты, включая спирты. Эти добавки помогают смягчить воздействие крайне высоких и низких температур. Присутствие в составе антифриза специальных присадок позволяет предотвратить коррозию, вспенивание и другие негативные последствия. Кроме того, яркий цвет жидкости упрощает обнаружение утечек.

Многие задаются вопросом: зачем так важно менять охлаждающую жидкость в автомобиле? Производители указывают срок эксплуатации и дату выпуска антифриза на упаковке продукта, однако рекомендации по замене жидкости должны соблюдаться в соответствии с указаниями автопроизводителей. Например, для некоторых марок автомобилей, таких как Renault, срок службы антифриза совпадает со сроком эксплуатации автомобиля. BMW рекомендует замену антифриза каждые 4 года, а для автомобилей Mercedes допустимый срок использования составляет 5 лет. Некоторые производители опираются на пробег и советуют менять жидкость после проезда около 75 тысяч километров.

Что произойдет, если игнорировать рекомендации по замене жидкости охлаждающей системы? Как и любая рабочая жидкость, антифриз со временем теряет свои свойства. Присадки теряют эффективность, что может привести к коррозии и образованию осадка в системе охлаждения. Эти негативные последствия могут серьезно нарушить работу системы охлаждения, увеличивая риск перегрева двигателя и других узлов, таких как термостат, помпа и радиатор.

При проведении замены антифриза следует обращать внимание на несколько ключевых моментов. Важно учитывать цвет жидкости. Например, наличие темно-коричневой жидкости с черным осадком может свидетельствовать о проблемах в системе охлаждения. Даже при отсутствии утечек рекомендуется провести промывку и замену жидкости. При выборе антифриза стоит обратить внимание на его технические характеристики. Например, маркировка G12 и G13 указывает на продолжительный срок службы антифриза. Также следует учесть температурные характеристики жидкости для обеспечения оптимальной работы охлаждающей системы.

Уточнение: Антифриз - это общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.

Фото: sinteclubricants.

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