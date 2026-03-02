В Австралии заявляют: «Всё пройдёт гладко»

В преддверии первого этапа нового сезона в Мельбурне организаторы выражают уверенность, что подготовка к гран-при идет по плану, несмотря на сложности с логистикой. На фоне военных действий на Ближнем Востоке ранее сообщалось о проблемах с доставкой команд и оборудования, однако в Австралии заверяют: все пройдет без сбоев.

Промоутер гонки Трэвис Олд сегодня выступил перед представителями СМИ и рассказал о текущей ситуации. По его словам, все необходимые приготовления завершены, а команды уже начинают прибывать в Мельбурн.

«У нас всё готово к проведению этапа. Команды постепенно прибывают в Мельбурн. За последние 48 часов потребовалась некоторая перестановка рейсов, но в значительной степени это ответственность Формулы 1. Они отвечают за команды, пилотов и весь персонал, необходимый для проведения этого мероприятия.

Насколько я понимаю, всё уже согласовано, все будут здесь и готовы к гонке, так что болельщики не заметят никакой разницы», — отметил Трэвис Олд.