Главная Новости В Австралии заявляют: «Всё пройдёт гладко»
Новости

В Австралии заявляют: «Всё пройдёт гладко»

Организаторы Гран-при Австралии уверены в успешной доставке команд Формулы 1, несмотря на сложности в логистике из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.03.2026, 13:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В преддверии первого этапа нового сезона в Мельбурне организаторы выражают уверенность, что подготовка к гран-при идет по плану, несмотря на сложности с логистикой. На фоне военных действий на Ближнем Востоке ранее сообщалось о проблемах с доставкой команд и оборудования, однако в Австралии заверяют: все пройдет без сбоев.

Промоутер гонки Трэвис Олд сегодня выступил перед представителями СМИ и рассказал о текущей ситуации. По его словам, все необходимые приготовления завершены, а команды уже начинают прибывать в Мельбурн.

«У нас всё готово к проведению этапа. Команды постепенно прибывают в Мельбурн. За последние 48 часов потребовалась некоторая перестановка рейсов, но в значительной степени это ответственность Формулы 1. Они отвечают за команды, пилотов и весь персонал, необходимый для проведения этого мероприятия.

Насколько я понимаю, всё уже согласовано, все будут здесь и готовы к гонке, так что болельщики не заметят никакой разницы», — отметил Трэвис Олд.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация