Рассказ о планах Ньюи в Монако от Aston Martin

В начале марта Эдриан Ньюи приступил к работе в команде Aston Martin, и Гран При Монако станет первым вызовом, на который легендарный конструктор отправится вместе с новыми коллегами. Руководитель Энди Кауэлл поделился деталями о том, какую миссию предстоит выполнить Ньюи во время этого уик-энда.

«Эдриан посетит Монако, чтобы увидеть, как работает команда во время гоночного уик-энда, как происходит оптимизация работы над болидом. На Гран При ждут нас две остановки в боксах, поэтому его опыт сыграет ключевую роль в разработке альтернативной стратегии. Он проследит, что мы делаем правильно, а что можно улучшить. Эдриан поможет нам внести коррективы в нашу работу, чтобы сделать нашу команду еще сильнее», - рассказал Энди Кауэлл.

Для работы над болидом на сезон 2026 года у Эдриана будет в распоряжении все необходимые инструменты команды, включая CFD и аэродинамическую трубу. Он будет иметь доступ ко всей информации – от начальных эскизов до результатов тестов в аэродинамической трубе.

«Эдриан поможет выявить наши слабые места, исправить их и укрепить наши сильные стороны», - подытожил Кауэлл.