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Рассказ о планах Ньюи в Монако от Aston Martin

Эдриан Ньюи приступил к работе в Aston Martin, а Гран При Монако станет первым испытанием для него в новой команде. Разгадаем, какую роль он сыграет в предстоящей гонке и в разработке машины на 2026 год.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.05.2025, 15:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В начале марта Эдриан Ньюи приступил к работе в команде Aston Martin, и Гран При Монако станет первым вызовом, на который легендарный конструктор отправится вместе с новыми коллегами. Руководитель Энди Кауэлл поделился деталями о том, какую миссию предстоит выполнить Ньюи во время этого уик-энда.

«Эдриан посетит Монако, чтобы увидеть, как работает команда во время гоночного уик-энда, как происходит оптимизация работы над болидом. На Гран При ждут нас две остановки в боксах, поэтому его опыт сыграет ключевую роль в разработке альтернативной стратегии. Он проследит, что мы делаем правильно, а что можно улучшить. Эдриан поможет нам внести коррективы в нашу работу, чтобы сделать нашу команду еще сильнее», - рассказал Энди Кауэлл.

Для работы над болидом на сезон 2026 года у Эдриана будет в распоряжении все необходимые инструменты команды, включая CFD и аэродинамическую трубу. Он будет иметь доступ ко всей информации – от начальных эскизов до результатов тестов в аэродинамической трубе.

«Эдриан поможет выявить наши слабые места, исправить их и укрепить наши сильные стороны», - подытожил Кауэлл.

Источник

Эдриан Ньюи (34)Энди Кауэлл (5)Aston Martin (217)

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