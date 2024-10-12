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Aston Martin представила «виртуального» Алонсо

Команда Aston Martin активно внедряет искусственный интеллект, подчеркивая, что эпоха цифровых технологий уже здесь, и искусственный интеллект становится реальностью.На базе Сильверстоуна был представлен проект AI.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.10.2024, 11:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Aston Martin активно внедряет искусственный интеллект, подчеркивая, что эпоха цифровых технологий уже здесь, и искусственный интеллект становится реальностью.

На базе Сильверстоуна был представлен проект AI.onso - инновационная функция, интегрированная на официальный сайт Aston Martin F1 и основанная на искусственном интеллекте. Этот проект является результатом совместной работы Формулы 1 с компаниями ElevenLabs и DeepReel.

AI.lonso способен общаться с посетителями виртуальным голосом Фернандо на нескольких языках - на данный момент на английском, испанском и французском. Специалисты, занимающиеся разработкой проекта, обещают расширить список языков для взаимодействия с "виртуальным" Алонсо в будущем.

Из официального сообщения на сайте команды видно, что в настоящее время AI.lonso способен озвучивать лишь отдельные статьи. Для того чтобы услышать искусственный интеллект, посетителям, заглядывающим на страницу Astonmartinf1.com, необходимо найти специальный плеер и запустить его.

Источник

Aston Martin (148)

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