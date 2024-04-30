Aston Martin надеется на пересмотр штрафа для Алонсо

Команда Aston Martin решила не оставлять без внимания решение стюардов Гран При Китая, касающееся столкновения Фернандо Алонсо с Карлосом Сайнсом на трассе Шанхая.

В процессе борьбы за третье место испанские пилоты встретились на трассе, в результате чего Алонсо вынужден был покинуть гонку, в то время как Сайнс финишировал пятым.

Стюарды решили, что виновником стал гонщик из Aston Martin, и наложили на него штраф в 10 секунд и 3 штрафных балла.

Однако команда из Сильверстоуна запросила пересмотр данного решения перед Гран При в Майами, и в FIA подтвердили проведение повторных слушаний в два этапа.

Первый этап пересмотра пройдет 3 мая в виде видеоконференции между представителями Aston Martin и Ferrari и стюардами. FIA заявила: "Сначала будет рассмотрено наличие новых существенных фактов, которые не учитывались при первоначальном решении".

В случае подтверждения наличия таких фактов, будет организован второй этап пересмотра решения, время которого будет объявлено дополнительно.