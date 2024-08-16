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Цены на автомобили из Китая в ближайшее время увеличатся, предупредили в ассоциации дилеров.

Алексей Подщеколдин объяснил, что переводы между Россией и КНР занимают два месяца, и некоторые из них возвращаются обратно, что приводит к резкому увеличению себестоимости доставки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.08.2024, 10:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Алексей Подщеколдин объяснил, что переводы между Россией и КНР занимают два месяца, и некоторые из них возвращаются обратно, что приводит к резкому увеличению себестоимости доставки.

В то же время Центробанк увеличил ключевую ставку до 18%, а коммерческий кредит возрос до 26–30 процентов. Бизнес в настоящее время теряет по 2% ежемесячно, не получая никакой прибыли, отмечают эксперты. С учетом задержки оборотных средств в два месяца продавцы теряют около 8% вложений. Все это сказывается на себестоимости доставок и ценах на автомобили в итоге.

Согласно словам Алексея Подщеколдина, в начале осени цены на иностранные автомобили в России вырастут как минимум на 10%, как попытку продавцов компенсировать убытки.

По мнению участников рынка, если проблемы с расчетами не удастся урегулировать, то в условиях растущей стоимости утилизации в последнем квартале возможно появление новой волны увеличения цен на автомобили.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что автодилеры России просят власти отложить повышение стоимости утилизации на пять лет.

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