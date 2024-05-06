Продажи новых легковых автомобилей упали на 6,5% в апреле по сравнению с мартом.

В последний апрельский месяц 2024 года на территории России было продано 137 тыс. новых легковых автомобилей, согласно данным агентства «АВТОСТАТ». Информация получена из отчетов АО «ППК» и аналитического исследования экспертов.

Объем российского автомобильного рынка в апреле уменьшился на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, что в марте текущего года продажи легковых машин достигли рекордного уровня за посление годы, составив 146,5 тыс. штук. Однако в сравнении с апрелем 2023 года продажи увеличились на 81%.

Более половины (51%) всех проданных автомобилей в апреле пришлось на три основные марки. Первое место в рейтинге удерживает отечественная LADA с продажами в 42,3 тыс. штук, что составляет более 30% рынка. На втором месте находится Haval (14,6 тыс. шт.), на третьем – Chery (12,9 тыс. шт.). Больше 10 тыс. проданных автомобилей также у Geely (11,5 тыс. шт.). Остальные бренды не достигли этой отметки.

Самой популярной моделью остается LADA Granta, которая нашла своего покупателя в количестве 19,4 тыс. единиц. На втором месте остается LADA Vesta (13,3 тыс. шт.), а лучшим зарубежным автомобилем в России продолжает оставаться кроссовер Haval Jolion (6,1 тыс. шт.). 5-тысячный рубеж также преодолел внедорожник LADA Niva Travel.

Дополнительная информация о продажах автомобилей на российском рынке за апрель и за первые четыре месяца текущего года доступна по этой ссылке.