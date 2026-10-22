Alpine и Adobe начали сотрудничество

Alpine объявила о начале сотрудничества с компанией Adobe. С 2027 года она станет официальным партнёром команды в развитии взаимодействия с болельщиками с помощью искусственного интеллекта.

С помощью решений Adobe Alpine сможет создавать персонализированный контент, глубже понимать интересы болельщиков и общаться с ними через разные каналы. Кроме того, продукт Adobe Express позволит поклонникам команды самостоятельно создавать изображения на гоночную тематику с использованием инструментов генеративного ИИ.

Гай Мартин, директор по глобальному маркетингу Alpine, отметил: «Для Alpine начинается очень интересный новый этап. Креативность и персональный подход станут важной частью того, как мы будем рассказывать о наших целях, представлять команду и выстраивать отношения с болельщиками по всему миру.

Adobe станет важным партнёром на этом пути и предоставит нам инструменты, которые помогут по-новому воплотить в жизнь наши идеи. Вместе мы сможем создавать нечто большее, чем просто впечатления от гонок на трассе».