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Alpine и Adobe начали сотрудничество

Alpine объявила о партнёрстве с Adobe: с 2027 года команда будет использовать ИИ для персонализации контента и общения с болельщиками по всему миру.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.10.2026, 17:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Alpine объявила о начале сотрудничества с компанией Adobe. С 2027 года она станет официальным партнёром команды в развитии взаимодействия с болельщиками с помощью искусственного интеллекта.

С помощью решений Adobe Alpine сможет создавать персонализированный контент, глубже понимать интересы болельщиков и общаться с ними через разные каналы. Кроме того, продукт Adobe Express позволит поклонникам команды самостоятельно создавать изображения на гоночную тематику с использованием инструментов генеративного ИИ.

Гай Мартин, директор по глобальному маркетингу Alpine, отметил: «Для Alpine начинается очень интересный новый этап. Креативность и персональный подход станут важной частью того, как мы будем рассказывать о наших целях, представлять команду и выстраивать отношения с болельщиками по всему миру.

Adobe станет важным партнёром на этом пути и предоставит нам инструменты, которые помогут по-новому воплотить в жизнь наши идеи. Вместе мы сможем создавать нечто большее, чем просто впечатления от гонок на трассе».

Источник

Alpine F1 Team (472)

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