Почему Alpine отказались от Сайнса: объяснение в команде

В итальянской команде Alpine обсуждали возможность заключения контракта с пилотом Карлосом Сайнсом, однако в конечном итоге было принято решение отказаться от этого варианта, который, казалось бы, был оптимальным для команды.

Руководитель команды, Флавио Бриаторе, пояснил это решение, отметив, что он искал более долгосрочные обязательства, чем те, что мог предложить испанский гонщик.

Флавио Бриаторе поделился: «Я общался с Сайнсом. Он представлял для нас интерес, однако не менее чем на четыре года. Нет смысла приглашать гонщика такого уровня, как Карлос, на один или два года. Или он верит в нашу программу, или нет.

Мне не нужен гонщик, который стоит дорого, но будет готов сменить команду, как только появится подходящая возможность».