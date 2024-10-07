Планируется принять еще больше зрителей в Альберт-парке

На Гран При Австралии в этом году была зафиксирована абсолютный рекордный рост посещаемости. Число болельщиков в Альберт-парке с четверга по воскресенье достигло отметки в 452 055 человек. Учитывая, что вместимость трибун мельбурнской трассы составляет около 130 тысяч зрителей, неудивительно, что все билеты были проданы.

По планам организаторов, в будущем предполагается увеличение числа мест для зрителей. К 2025 году вместимость трибун будет увеличена.

2025 год станет первым годом действия нового контракта между промоутерами Australian Grand Prix Corporation (AGPC) и Формулой 1. Этот контракт предусматривает увеличение ежегодных выплат FOM. Хотя точные финансовые условия сделки держатся в секрете, эксперты оценивают увеличение платежей с 37 миллионов до 45 миллионов австралийских долларов.

Исполнительный директор AGPC Трэвис Олд отметил, что затраты на организацию мероприятий подобного масштаба становятся все выше. Это связано не только с выплатами Формуле 1, но и с общим ростом цен на подготовку трассы и проведение гонки. Аналогичное увеличение расходов ожидает и другие крупные спортивные события, такие как Australian Open.

Олд подчеркнул, что необходим баланс между увеличением цен на билеты и поиском новых источников доходов. Организаторы стремятся увеличить количество зрителей, но при этом не перегружать их финансовыми издержками.

По мнению руководства, в следующем году на Гран При смогут принять больше зрителей, сохраняя при этом атмосферу праздника и эмоций, которая стала визитной карточкой мероприятия.

Представители AGPC ожидают, что в 2025 году все дни турнира снова будут аншлагом. Они также надеются на огромный интерес зрителей к четвергу, день начала гонок, когда на трассу выйдут машины участников серии Supercars.

В рамках уик-энда также пройдут этапы Австралийского Кубка Porsche, а также гонки Формулы 3 и Формулы 2. Продажа билетов на Гран При Австралии 2025, который пройдет с 14 по 16 марта, стартует уже завтра.